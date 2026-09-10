Diputados ganarían más de 1 millón 295 mil pesos en 2027 pese a ser el Congreso menos productivo en 20 años

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 ya se presentó y su análisis comienza a levantar algunas incomodidades, especialmente en el salario que recibirán durante el año los integrantes de la Cámara de Diputados, ya que se trata del Congreso menos productivo en 20 años.

De acuerdo al documento que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el próximo año se prevé, porque aún falta la votación y aprobación, que los diputados tengan un ingreso neto de un millón 295 mil 841 pesos.

Específicamente, al mes ganarían 110 mil 579 pesos mensuales con impuestos, una cifra más alta de lo que gana un mexicano promedio.

GENERA PREOCUPACIÓN PRESUPUESTO PARA 2027 🚨💸



Entre 70% y 80% del gasto previsto para 2027 ya estaría comprometido, dejando apenas entre 20% y 30% para rubros clave como salud, seguridad, educación e infraestructura



📉 Ante el déficit, el gobierno recurre al endeudamiento, que… pic.twitter.com/uYa58uUHqT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 9, 2026

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¿Aumentará el salario de los diputados respecto a 2026?

En realidad no, pues durante 2026 ganaron anualmente un millón 307 mil 224 pesos; sin embargo, el salario para 2027 contempla las siguientes prestaciones:

147 mil 438 pesos de aguinaldo

32 mil 849 pesos para el seguro de vida institucional

institucional 67 mil 727 pesos en otras prestaciones como subvenciones, apoyo de trasporte, informe legislativo, hospedaje, así como a la atención y contacto ciudadano.

¿Por qué tenemos al Congreso menos productivo en 20 años?

Con un salario tan alto, se esperaría que el trabajo en el pleno o en comisiones fuera activo; sin embargo, no parece ser así, ya que con datos oficiales de la propia Cámara de Diputados cerca de 100 diputados no han presentando ninguna iniciativa, faltan a la mitad de las votaciones y pasan leyes rápidamente sin analizarlas.

El análisis de estos documentos refieren que, de septiembre de 2024 a marzo de 2026, se han presentado más de siete mil iniciativas no sólo en San Lázaro, sino también en el Senado de la República; sin embargo, sólo el 4% se han votado, es decir, poco más del 90% siguen en el limbo legislativo y tampoco ha habido intenciones de reactivar la discusión.

En lo que lleva la legislatura se han aprobado 241 iniciativas, número bajo si se toma en cuenta que la última vez que hubo una baja producción fue en 2006 con 245 y en 2012 con 256; mientras que los años con mayor actividad fue en 2015 con 380 y 2018 con 368.

A eso se le suma las faltas a las discusiones clave, ya que puede que los diputados lleguen al recinto legislativo de San Lázaro; sin embargo, no votan y así se han pasado reformas que cambian la vida de México.

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