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Tolerancia Cero: FGR, una institución alineada a Morena y que no procura la justicia

Ernestina Godoy, titular de la FGR, aplica la justicia de forma discrecional y a favor de Morena.

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Por: Manuel López San Martín

López San Martín, acompañado por María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Héctor de Mauleón, participan en “Tolerancia Cero” para analizar realmente a quién sirve la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

Y es que muchos casos pueden ilustrar la manera en que se aplica justicia de forma discrecional, es decir, en el que se usa para beneficiar o no afectar a un grupo, pero el del robo de hidrocarburos es el botón de muestra más reciente.

Sin embargo, Ernestina Godoy, quien está al frente de la FGR sirve a los intereses de Morena, por lo que está garantizada la impunidad.

Ante ello, en opinión de López San Martínez es una completa “tristeza”, ya que México tiene una Fiscalía que no procura la justicia y cuyos fallos van alineados a los intereses de Morena.