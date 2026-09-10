Senador de Morena amenaza al periodista Enrique Acevedo y luego se disculpa

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) volvió a mostrar su falta de postura ante la crítica o las investigaciones periodísticas, ahora fue el senador Luis Fernando Salazar quien amenazó al comunicador Enrique Acevedo en redes sociales.

El incidente ocurrió en X el pasado miércoles 9 de septiembre después de que el periodista difundió un reportaje en el que se afirmó que la senadora con licencia, Julieta Ramírez, habría alcanzado un presunto acuerdo con las autoridades Estados Unidos en medio de investigaciones en su contra.

🚨 ¿Por qué un senador amenazó a un periodista?



Luis Fernando Salazar (@SalazarLuisFer), de Morena, lanzó un mensaje contra Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) tras un reportaje sobre un posible acuerdo con Estados Unidos. 📰



⚠️ Aunque borró la publicación y después se… pic.twitter.com/NZuaTLA9ty — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

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Así fue la amenaza del senador Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo

Tras la publicación de la investigación, la senadora Ramírez pidió a Enrique Acevedo pruebas, mismas que éste presentó; sin embargo, la morenista no las aceptó y descalificó los señalamientos en su contra.

Ante esto, Luis Fernando Salazar respaldó a Julieta Ramírez y escribió el siguiente mensaje donde viene la amenaza: “Qué locura y qué vergüenza la exhibición del chayote plus al máximo @Enrique_Acevedo. Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente. Vergüenza te debería de dar”.

Este mensaje rápidamente fue citado por el comunicador mexicoamericano y rescató la frase “vamos a ir tras de ti”, lo que para muchos comunicadores y organizaciones de la sociedad civil fue calificado de amenaza.

Senador Luis Fernando Salazar se disculpa con Enrique Acevedo

Ante la polémica y señalamiento de ir contra la prensa, el morenista reculó y ofreció una disculpa, además de borrar el mensaje en redes sociales. Aseveró que cuando dijo “vamos a ir por ti” hacia referencia a las instancias legales y negó otras excepciones.

“(...) una cosa es mi opinión sobre le reportaje y otra muy distinta la manera en que expresó mi inconformidad. Y ahí quiero ser muy claro: me equivoqué en la forma”, redactó en un comunicado, en donde, además, aseguró que se hará responsable de las consecuencias que tengan sus palabras, incluso si éstas tienen que ver con las autoridades.

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