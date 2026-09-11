Andy López, Rubén Rocha y Adán Augusto, “Los Intocables de la 4T”

Andy López Beltrán, Rubén Rocha Moya y Adán Augusto López, tienen algo en común, son “Los Intocables de la 4T”, ya que están acostumbrados a no rendir cuentas y estar protegidos por las autoridades.

Andy López Beltrán está señalado por la red de robo de hidrocarburos, sin embargo la Fiscalía General de la República (FGR) niega que haya una investigación en su contra.

Adán Augusto, senador y líder morenista, designó a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad, cuando era gobernador de Tabasco.

Mientras que Adán Augusto “sigue muy agusto” y no ha sido imputado ni citado a declarar, Hernán Bermúdez fue declarado líder de La Barredora.

Por último, Rubén Rocha fue señalado por parte de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, sin embargo, la FGR afirma que no hay pruebas suficientes.

Con información de Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias