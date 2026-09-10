FGR revela datos sobre la muerte del diputado de Morena, Zenyazen Escobar

La muerte de Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena, dio un giro este jueves 10 de septiembre, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que el legislador murió por un disparo de arma de fuego y que, de acuerdo con los resultados de la investigación, se trató de un suicidio.

La noticia llega casi una semana después de que Escobar fuera localizado sin vida dentro de su vehículo en Veracruz, un caso que desde el primer momento generó dudas y distintas versiones sobre lo ocurrido.

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¿Dónde encontraron muerto a Zenyazen Escobar?

El legislador, de 42 años, había sido encontrado sin vida el pasado 4 de septiembre dentro de un vehículo Mercedes-Benz y presentaba una herida provocada por un arma de fuego, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz

En las primeras horas después del hallazgo, las autoridades señalaron que el automóvil no presentaba señales de haber sido atacado desde el exterior.

La FGR tomó el caso para realizar las investigaciones y determinar cómo ocurrió el fallecimiento.

¿Quién era Zenyazen Escobar?

Zenyazen Escobar García tenía 42 años y era diputado federal de Morena por Veracruz; antes de llegar a la Cámara de Diputados, fue maestro de telesecundaria, diputado local y secretario de Educación de Veracruz.

Su muerte provocó reacciones dentro de Morena y entre legisladores de distintos partidos, quienes expresaron sus condolencias a familiares y amigos del político veracruzano.

La confirmación de la causa de muerte de Zenyazen Escobar García, por la FGR pone fin a una de las principales interrogantes que surgieron desde el hallazgo del diputado, aunque el caso también dejó una fuerte conmoción dentro de la política veracruzana y nacional.

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