Inicia el camino a las Elecciones 2027: Todas las fechas decisivas hasta el 6 de junio

Llegó la fecha y este jueves 10 de septiembre inició formalmente el Proceso Electoral 2026-2027 el cual concluirá, para la mayoría de la población, en los comicios del domingo 6 de junio en donde estarán en disputa más de 19 mil cargos.

Se trata de las elecciones más grandes en el país, debido a que habrá votaciones en todas las entidades federativas, por lo que no sólo se llevarán a cabo renovaciones a nivel federal, sino también locales.

Las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) estima que participen alrededor de 102 millones de personas, las cuales están inscritas en la Lista Nominal y se proyecta la instalación de más de 176 mil casillas en toda la República Mexicana.

#BoletínINE 📄 | Mantendrá INE modalidad de Voto Anticipado en el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026–2027.



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Calendario oficial del INE para las Elecciones 2027

Entonces, para que lo vayas guardando en tu agenda, estas son las fechas oficiales del Proceso Electoral 2027:

Inicio del Proceso Electoral 2026-2027: 10 de septiembre

Solicitud para observadores electorales: del 10 de septiembre al 10 de mayo de 2027

Instalación de los 32 Consejos Locales: 30 de septiembre

Manifestación de intención para candidaturas independientes: 5 de octubre

Instalación de los 300 Consejeros Distritales: 30 de noviembre

Fecha límite para tramitar o renovar la credencial del INE: 25 de enero de 2027

Precampañas: del 4 de enero al 12 de febrero de 2027

Cierre de recolección de firmas para candidatos independientes: 12 de febrero de 2027

Primera insaculación de funcionarios de casilla: 5 de febrero de 2027

Registro formal de candidaturas: del 22 de marzo al 3 de abril de 2027

Segunda insaculación de funcionarios de casilla: 8 de abril de 2027

Campañas: del 4 de abril al 2 de junio de 2027

Veda electoral: del 3 al 5 de junio de 2027

Elecciones: 6 de junio de 2027

Cómputos distritales: del 9 al 11 de junio de 2027

Asignación de diputaciones plurinominales: del 1 al 23 de agosto

Tras esta última fecha, entonces se procederá a la entrega de constancias de ganador que validan la elección; sin embargo, estas pueden cambiar ya que cada puesto tiene su propio tiempo ya que se prevén impugnaciones.

¿Qué se va a votar en las Elecciones 2027?

Estos son los 19 mil 609 cargos se van a votar en las elecciones del próximo año y que organizará el INE o los institutos locales:

Cámara de Diputados (300 diputados por mayoría relativa -voto directo- y 200 diputaciones por representación proporcional)

(300 diputados por mayoría relativa -voto directo- y 200 diputaciones por representación proporcional) 17 gubernaturas

Mil 98 diputaciones locales , ya que se renuevan 31 de los 32 congresos locales

, ya que se renuevan 31 de los 32 congresos locales 18 mil cargos en ayuntamientos y alcaldías (incluyendo las 16 de la Ciudad de México)

(incluyendo las 16 de la Ciudad de México) 437 cargos auxiliares

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