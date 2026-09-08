¿Riesgo en las Elecciones 2027? Consejera Carla Humphrey alerta cambios en el INE para el conteo de votos

El papel del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue siendo cuestionado a dos días de que inicie el proceso electoral 2026-2027, luego de que el Consejo General aprobó la modificación de las reglas para el conteo de votos, reducción de capacitación, integración de casillas, así como del proceso de verificación de resultados.

Entre las principales detractoras de estos cambios se encuentra la consejera Carla Humphrey, quien por medio de sus redes sociales alertó que estos cambios pondrían en riesgo la integridad de las elecciones para el próximo año.

La mayoría del Consejo General del @INEMexico avaló una serie de cambios que no puedo respaldar, pues inciden directamente en la organización, pulcritud e integridad de las #Elecciones2027 🗳️



▪️ Boletas planchadas

▪️ Reducción de plazos en capacitación e integración de casillas… pic.twitter.com/ZvOgHBTenW — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) September 8, 2026

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¿Por qué la consejera Carla Humphrey cuestiona los cambios en el INE?

Humphrey explica que los cambios del INE implican un riego directo a la calidad y certeza de los comicios que se realizarán en el país, debido a que toca tres temas fundamentales:

“El primero, el cómputo de ‘boletas planchadas’. Segundo, la capacitación electoral e integración de casillas. Y tercero, la participación de personas observadoras electorales”, puntualizó.

Alertan por “boletas planchadas” en el INE

La consejera aseguró que el INE decidió agregar un paso en el conteo de votos que no está en la ley, debido a que ahora primero se va a definir si cuentan o no y después se decidirá su validez.

“Es decir, estos votos no serán considerados como inválidos automáticamente, como se hacia antes”, punto que no solo ha sido criticado por ella, sino por otros expertos electorales quienes apuntan a un manejo de los votos que puede rozar en los extraño.

Se reducen plazos para la capacitación ciudadana

Otro de los puntos es que habrá menos tiempo para capacitar a los ciudadanos de cara a las elecciones, una situación que tiene tiempos establecidos en la ley y que se modificaron.

“Y no sólo eso, también se relajó la verificación y compulsa que antes se realizaba para evitar que personas servidoras de la nación o afiliadas a un partido político se conviertan en CAES o que sean quienes reciben o cuentan nuestros votos”, explicó.

Cambios en las reglas para observadores electorales

Finalmente, Humphrey explicó que se eliminó el cruce de datos entre la base de servidores de la nación con aquellos que sí pueden ser observadores electorales, por lo que se podría violar la ley en cualquier momento.

“Ahora bastará con una simple declaración bajo protesta de decir la verdad”, puntualizó, al tiempo de mencionar que parecen decisiones sumamente técnicas; no obstante, alertó que tendrán un efecto directo contra la democracia, ya que se altera el proceso de organización e integridad del proceso electoral.

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