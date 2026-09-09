Hacienda apuesta por crecimiento mientras aumenta la deuda en México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en 2027, con una inflación de 3%, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y una tasa de interés de 6%.

El déficit presupuestario pasaría de alrededor de 4.1% a 3.9% del PIB, una reducción menor a la meta de 3.5% que Hacienda había planteado anteriormente.

La deuda pública, medida por el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, llegaría a 55% del PIB; el nivel de déficit y endeudamiento será observado por las calificadoras ante el riesgo de una eventual reducción en la nota soberana.