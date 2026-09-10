¿Qué está pasando? INE dice adiós al color rosa y vive cambios en la Secretaría Ejecutiva al inicio de las Elecciones 2027

Oficialmente comenzó el proceso electoral 2026-2027 y el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra viviendo un periodo de cambios, ya que a horas de iniciarlo tuvo relevos en la Secretaría Ejecutiva, una de las áreas más relevantes, así como renovación de colores e imagen gráfica.

En otros tiempos, los cambios podrían pasar desapercibidos por la ciudadanía; sin embargo, la organización y desarrollo de estas elecciones podrían ser determinantes, ya que estarán en juego más de 19 mil 609 cargos, entre ellos 17 gubernaturas, todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), 31 congresos locales y la renovación total de la Cámara de Diputados.

#BoletínINE 📄 | Designa Guadalupe Taddei a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE.



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Cambios en la Secretaría Ejecutiva renueva al INE

Inesperadamente, el miércoles 9 de septiembre, Claudia Arlett Espino renunció al cargo que asumió a finales de 2024 cuando el Consejo General del INE no aceptaba las propuestas de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Espino argumentó que se despedía del instituto debido a problemas médicos que le impedían dar el 100% en su trabajo; no obstante, su salida tiene como contexto una polarización dentro de los consejeros, quienes se han manifestado públicamente con las decisiones que se toman desde la presidencia del INE.

Horas más tarde, la consejera presidenta Guadalupe Tadde informó que Roberto Carlos Félix López asumiría como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, es decir, no habría un nuevo titular, pero sí una cabeza para sacar el trabajo ante la premura del inicio del periodo electoral.

Félix López no es una persona ajena a la activad del INE y menos a Taddei, ya que fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Sonora, además en el instituto nacional fue secretario técnico de la consejera presidenta.

¿Adiós al rosa? INE cambia de colores

Paralelamente, la Junta General Ejecutiva del INE modificó la imagen del instituto, ya que dijo adiós al color rosa y dio la bienvenida al lila, color que ya acompaña el inicio del proceso electoral 2026-2027.

El color rosa acompañaba al INE desde 2014, luego de la reforma que le cambio el nombre y dejó atrás al Instituto Federal Electoral (IFE).

Este cambio se planteó en el nuevo Manual de Identidad Institucional del Instituto Nacional, el cual nació, según ellos, de evitar que vuelva a pasar el caso del partido Somos, quien tuvo que cambiar toda su identidad para distanciarse del INE.

Pese a que todos los cambios son buenos, este en particular ha comenzado a recibir críticas, debido a que se parece mucho al que utiliza el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Ante la elección más grande de la historia, el Instituto Nacional Electoral se encuentra viviendo un profundo cambio y habrá que cómo enfrenta la organización de los comicios.

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