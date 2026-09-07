INE activa “filtro” contra narcocandidatos: Así revisará a las candidaturas rumbo a Elecciones 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este lunes la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo mecanismo con el que buscará generar alertas acerca de posibles riesgos de infiltración del crimen organizado en las Elecciones de 2027.

La Comisión estará integrada por Norma De La Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, quien asumió la presidencia del órgano. El objetivo es fortalecer la prevención frente a posibles vínculos de aspirantes con organizaciones criminales y otros riesgos que pueden afectar la integridad de los procesos electorales.

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#BoletínINE 📄 | Se instala la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, y aprueba sus Lineamientos.



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Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas: ¿Quién investigará los candidatos?

El Instituto Nacional Electoral (INE) no realizará por sí mismo investigaciones criminales. La Comisión establecerá coordinacion con distintas instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda, SAT, FGR, Centro Nacional de inteligencia, UIF y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las listas que serán revisadas, deberán ser entregadas voluntariamente por partidos políticos y personas candidatas.

¿El INE podrá cancelar a un “narcocandidato”?

No directamente; Arturo Chávez aseguró que prevaleserá la presunción de inocencia y la confidencialidad y que la información obtenida no determinará por sí misma la elegibilidad de una persona.

Si se identifica un riesgo razonable, la decisión de mantener o retirar una candidatura corresponderá a los partidos políticos y a las personas candidatas independientes.

La medida cobre especial relevancia ante el Proceso Electoral Federal 2026-2027. El propio INE ha señalado que el mecanismo busca fortalecer la integridad electoral y la confianza ciudadana; ¿será suficiente este nuevo mecanismo para impedir que el crimen organizado vuelva a intentar infiltrarse en las elecciones de México? Te leemos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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