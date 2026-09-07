“La Corte del acordeón” cumple un año entre críticas, errores y cuestionamientos a su imparcialidad

A un año de la llegada de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las críticas sobre su desempeño continúan en el centro del debate público.

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Uno de los cuestionamientos más duros califica al máximo tribunal del país como “la Corte del acordeón”, en referencia a la polémica que acompañó el proceso mediante el cual fueron elegidos sus nuevos integrantes; Roberto Ruiz en República MX.

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