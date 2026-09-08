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Mesa República MX: el papel del INE rumbo a las Elecciones 2027 y las decisiones a favor de Morena

Sergio Sarmiento, Héctor de Mauleón y Ricardo Raphael abordan la actuación del INE rumbo a las próximas elecciones y los señalamientos sobre un posible favoritismo hacia Morena.

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Por: Roberto Ruiz

El INE tendrá un papel central en las próximas elecciones, por lo que sus decisiones deberán sostenerse en criterios de imparcialidad, legalidad y certeza para todos los partidos.

Los señalamientos sobre un posible trato favorable hacia Morena colocan al árbitro electoral en el centro de una disputa política que puede afectar la percepción de equidad del proceso.

La actuación de la autoridad electoral será determinante para preservar la confianza ciudadana y evitar que las decisiones del árbitro se conviertan en un factor adicional de controversia durante los comicios del próximo año.

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