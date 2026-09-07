Lista de los alcaldes y expresidentes municipales detenidos en Puebla desde 2025

Desde 2025 hasta la fecha, en Puebla ya suman ocho alcaldes detenidos por distintos delitos, luego de que iniciara el Operativo Enjambre que está encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta la publicación de la nota, estos son los alcaldes que han sido aprehendidos en la entidad:

Uruviel González Vieyra , alcalde de Ciudad Serdán, acusado de presunto lavado de dinero y asociación delictuosa, así como portación de armas de uso exclusivo del ejército

, alcalde de Ciudad Serdán, acusado de presunto lavado de dinero y asociación delictuosa, así como portación de armas de uso exclusivo del ejército Giovanni González Vieyra , alcalde de Tlachichuca, acusado de supuesto encubrimiento mediante mercancía robada

, alcalde de Tlachichuca, acusado de supuesto encubrimiento mediante mercancía robada Ramiro González Vieyra , alcalde de San Nicolás Buenos Aires, acusado de presuntos delitos contra la salud, específicamente de posesión de drogas

, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, acusado de presuntos delitos contra la salud, específicamente de posesión de drogas Said de Jesús Godos Luna , alcalde de Tepeyahualco, acusado de presunto abuso de autoridad, así como de secuestro exprés y robo de vehículo

, alcalde de Tepeyahualco, acusado de presunto abuso de autoridad, así como de secuestro exprés y robo de vehículo Rafael Lara Martínez , alcalde de Huehuetla, detenido tras no poder acreditar la procedencia legal de dinero

, alcalde de Huehuetla, detenido tras no poder acreditar la procedencia legal de dinero Juan Pérez , El Mantecas , alcalde de Tianguismanalco, acusado de presuntos delitos sexuales

, , alcalde de Tianguismanalco, acusado de presuntos delitos sexuales Gerardo Cortés , exalcalde de Cuautempan, acusado de encabezar una red de extorsión y secuestro

, exalcalde de Cuautempan, acusado de encabezar una red de extorsión y secuestro José Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, acusado de presuntas actividades relacionadas al robo de transporte de carga, extorsión y otros delitos en la carretera Puebla-Veracruz

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

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Harfuch confirma detención de José Isaac Rodríguez y Said de Jesús Godos

Durante la mañana de este lunes 7 de septiembre, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Jorge Isaac Rodríguez y Said de Jesús Godos Luna, ambos ediles en funciones en Esperanza y Tepeyahualco, respectivamente.

En el primer caso, el funcionario explicó que lo detuvieron junto a otras nueve personas, entre las cuales destaca la exdirectora de Seguridad Pública del municipio, así como su hermano Manuel Rodríguez Ochoa.

Mientras que sólo mencionó los delitos por los cuales investigan a Said de Jesús, pero no se dieron más detalles sobre su detención.

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