El asesinato de Melesio Cuén y las versiones encontradas sobre los hechos colocan nuevamente bajo escrutinio a las autoridades estatales y federales. Bárcena cuestiona además lo que considera una actuación desigual de la Fiscalía General de la República frente a funcionarios de Morena y de la oposición. El análisis plantea un escenario donde la politización de la justicia y las pugnas internas podrían afectar no sólo a Sinaloa, sino también la relación de México con Estados Unidos.

Sinaloa: el regreso de Rocha y la disputa por el poder en Morena | Miguel Bárcena

El regreso de Rubén Rocha al gobierno de Sinaloa desató una nueva crisis política en Morena, marcada por el fuero, las acusaciones en Estados Unidos y la disputa por las candidaturas. Miguel Bárcena analiza el caso y cuestiona la actuación de la justicia frente a funcionarios del partido.