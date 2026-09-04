“¡Qué gozo vivir en ese México!”: así exhiben las contradicciones del discurso de la 4T

Un México donde, según el discurso, los lujos y los excesos quedaron atrás, la libertad de expresión se respeta y la economía avanza viento en popa.

El detalle es que, cuando se mira más de cerca, algunas de esas afirmaciones comienzan a hacer ruido.

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Entre restaurantes de lujo, el Tren Maya, los problemas de seguridad y las supuestas rupturas dentro de la clase política, aparecen varias contradicciones que difícilmente pasan desapercibidas.

Porque una cosa es el México que se presume en el informe y otra muy distinta el que se enfrenta todos los días.

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