Luego de que el pasado 21 de mayo el Gobierno de México anunciara que enviaría una propuesta para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció al respecto señalando que sus funciones no son validar la integridad de candidatos.

A través de un documento oficial, el INE señaló que la iniciativa no sustituye ni disminuye la responsabilidad de los partidos en las elecciones de sus candidatos para los procesos, dejando en claro que sus funciones no corresponden con la propuesta del Ejecutivo Federal.

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¿Qué dijo el INE sobre la validación de integridad de candidatos?

Fue ante medios de comunicación que Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, dejó en claro que el Instituto continuará velando por el desarrollo de las elecciones libres, seguras y con transparencia en apego a la ley.

Pese a ello, dejaron en claro que las funciones del mismo no son las de validar la integridad de los candidatos, pues dejaron en claro que eso le compete única y exclusivamente a los partidos políticos, los cuales deben contar con procesos de transparencia para las postulaciones.

“Finalmente, aseguró que el INE debe permanecer fuera de las definiciones de riesgos, así como de las decisiones de mantener o no una candidatura y, con ello, preservar la confianza y credibilidad de la ciudadanía, así como de los partidos políticos”, se lee en el documento del Instituto.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno Federal sobre la integridad de candidatos?

De acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, su propuesta busca reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de crear una comisión de “investigación” de candidatos.

En una de sus conferencias matutinas, la presidenta señaló que la propuesta “tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando”.

En ese sentido, algunos partidos políticos han señalado que no cuentan con los recursos suficientes para contar con filtros que puedan garantizar al 100% lo propuesto en la iniciativa.

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