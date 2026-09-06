Morena pierde terreno municipal rumbo a 2027: así se reparte el poder en México

Morena mantiene el mayor número de gobiernos municipales en México, pero su dominio territorial está lejos de representar una mayoría absoluta.

El escenario cobra relevancia rumbo al siguiente año, cuando se renovará una parte importante de los gobiernos locales.

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Morena controla la mayoría del mapa

De acuerdo con el mapa difundido por Polls MX, Morena gobierna 697 de los 2 mil 478 municipios y demarcaciones territoriales de México.

De acuerdo con la información, así es como se ve el mapa actual de los gobiernos municipales:

Morena : 28.1%

: 28.1% PRI : 10.7%

: 10.7% PVEM : 9.3%

: 9.3% PT : 8.0%

: 8.0% Movimiento Ciudadano: 7.5%

Aunque también existen otras fuerzas locales como usos y costumbres (17.2%), partidos locales de varias entidades (3.7%) y de una sola entidad (2.1%) y candidaturas independientes (0.7%).

La distribución muestra que, aunque Morena es la fuerza individual con mayor presencia, siete de cada 10 gobiernos municipales están fuera de sus manos.

🇲🇽 🤔 ¿Quién gobierna más municipios en México? Morena se queda con casi el 30% del mapa del país



📍🔥De cara a la elección más grande en nuestra historia reciente que se llevará a cabo el próximo 6 de junio de 2027. Te presentamos cómo se ve el mapa actual de los gobiernos… pic.twitter.com/4oXdPzziQz — PollsMX (@PollsMX_) September 6, 2026

¿Morena está perdiendo poder municipal?

Aunque Morena conserva una posición dominante, en los últimos procesos electorales ha enfrentado retrocesos importantes en algunos territorios.

El ejemplo más reciente ocurrió en 2025, durante las elecciones municipales de Veracruz y Durango.

En Veracruz, Morena y sus aliados obtuvieron 71 municipios, 16 menos que los 87 que habían conseguido en la elección anterior.

Además, perdió posiciones relevantes como Poza Rica y Papantla. Al mismo tiempo, Movimiento Ciudadano pasó de gobernar 18 municipios a 41, mientras que el PT también avanzó después de competir por separado.

En Durango, la oposición también modificó el equilibrio: PAN y PRI sumaron 20 municipios frente a los 16 del bloque oficialista, mientras MC pasó de una a tres presidencias municipales.

De hecho, los datos del INEGI muestran que 30.4% de las presidencias municipales y alcaldías registradas en 2024 correspondían a personas afiliadas a Morena, por encima del resto de los partidos.

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