Secretaria de Turismo le dice adiós a la austeridad y presume costosas sandalias en vacaciones

La austeridad no es algo que se respete en Morena, pues muy seguido se rompe, en esta ocasión por Carla López-Malo, titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, tras presumir unas valiosas sandalias en sus vacaciones.

Esto, una semana después de que se viralizaran varias imágenes de su viaje lujoso por el municipio de Cangas de Onís en Asturias, España, porque asistiría a una boda.

De esta manera, Carla López-Malo se suma a la larga lista de “falsa austeridad”, donde ya se encuentran funcionarios como Andrés Manuel López Beltrán, Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña.

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¿Cuál es el precio de las sandalias de Carla López-Malo?

son de la marca Chypre de Hermes y superan un costo de 22 mil pesos. El modelo está elaborado con piel de ternera y cuenta con una “H” en el empeine.

En la página oficial, las sandalias tienen un costo de poco más de 22 mil pesos y está disponible en varios colores como blanco, café y gris.

La secretaria de turismo de Puebla @carlalopezmalo usan unas sandalias Chipre de Hermes de 22,830 pesos.



Porque nada dice austeridad como unas chanclas de 22 mil pesos. Oh la la pic.twitter.com/HlVJ7O2oGc — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 3, 2026

Así presumió Carla López-Malo sus costosas sandalias

Fue la propia secretaria de Desarrollo Turístico quien presumió su atuendo frente al espejo, y con ello se viralizó su marca de sandalias.

Las imágenes ya provocaron varias reacciones en redes sociales, sobre todo indignación, ya que mientras Morena predica austeridad, sus miembros no lo respetan.

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