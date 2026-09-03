Mesa República MX: Gobierno busca aumentar impuestos y meter más presión al bolsillo de los mexicanos

El posible aumento de impuestos generará el impacto que tendría sobre los ingresos de los mexicanos, quienes siempre terminan pagando más por los excesos del Estado.

El IVA y el ISR concentran una parte importante de los ingresos tributarios del gobierno federal, por eso, las modificaciones tiene una mayor presión sobre quienes pagan contribuciones.

Un aumento de impuestos puede reducir el ingreso disponible de las familias y elevar los costos para empresas y consumidores, dependiendo del tipo de impuesto y de quién termine absorbiendo el incremento.