Noroña, Adán Augusto y los hijos de AMLO ausentes en el Segundo Informe de Gobierno

Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández no asistieron al informe presidencial, en un momento marcado por diferencias internas relacionadas con la designación de coordinadores en la Cámara de Senadores.

Además, Andy, Gonzalo y José Ramón López Obrador tampoco acudieron, al igual que Beatriz Gutiérrez Müller, pese a que habían estado presentes en informes anteriores.

María Eugenia Campos, gobernadora panista de Chihuahua, llevó la voz de la oposición al encuentro, pese a la diferencia que han tenido tras la presencia de agentes de la DEA en el territorio nacional.