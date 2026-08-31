Colocan letrero de “Narcosenador” al escaño de Enrique Inzunza; Lilly Téllez confronta al legislador en el Senado

Luego de que anunciara que será senador independiente, Enrique Inzunza reapareció en la Cámara de Senadores en la que ofreció una conferencia de prensa tras las acusaciones de la justicia de Estados Unidos de mantener nexos con el crimen organizado.

El legislador fue increpado por otros senadores de la oposición; incluso Paloma Sánchez, legisladora del PRI, se acercó al escaño de Enrique Inzunza y colocó un letrero con la leyenda: “Narcosenador”.

Lilly Téllez encara al senador Inzunza

La senadora Lilly Téllez, encaró en el Pleno, al senador Inzunza y pidió a los mexicanos no olvidar la acusación por nexos con el crimen organizado.

La legisladora dijo que Inzunza debería estar “rindiendo una declaración por sus actos criminales” y llamó a que se difunda su llegada a la cámara pues “todo México sabe que es un criminal”.

Fuerza, Lilly. Que los senadores de la “oposición” no te apoyen nos dice mucho sobre por qué el #NarcoPolítico de @InzunzaCazarez salió de su cueva impunemente.



No olvidemos que tiene un historial de señalamientos por acoso a mujeres, (incluso con evidencia en video). No… https://t.co/h8QlrJDoNk — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 1, 2026

El senador regresó al senado en la sesión para elegir a la Mesa Directiva que fungirá durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.

En entrevista con Lucy Bravo, la senadora habló sobre las acusaciones en contra de los funcionarios de Morena.

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¿De qué acusan a Enrique Inzunza en Estados Unidos?

El pasado 29 de abril, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios por delitos de tráfico de drogas y conexos con armas.

A los funcionarios de alto rango se les acusó de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa y el caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Las acusaciones contra el senador Enrique Inzunza son:

Conspiración para la importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Estos delitos implican cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

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