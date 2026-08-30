Higinio Martínez será en nuevo presidente del Senado; recibe respaldo de Morena

El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, será el próximo presiente de la Mesa Directiva del Senado de la República, luego de recibir el resplado mayoritario de sus compañeros de bancada durante la reunión del grupo parlamentario.

La definición ocurrió después de que los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta declinaran contender por la presidencia de la Cámara alta, dejando el camino libre para el legislador mexiquense.

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Higinio Martínez fue elegido por la bancada morenista para presidir la Mesa Directiva del Senado.

La planilla será revisada en el pleno este lunes 31 de agosto para ratificar la designación pic.twitter.com/OnlAwFc6WY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 31, 2026

¿Cómo se definió la presidencia del Senado?

Durante el encuentro de la bancada morenista, los legisladores expresaron su respaldo a Higinio Martínez para encabezar los trabajos del Senado durante el próximo periodo legislativo.

El proceso interno se produjo en el marco de los preparativos para el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, en el que la Mesa Directiva tendrá un papel central en la conducción de los debates y al agenda parlamentaria. Con la declinación de Centón Zetina y Huerta, Martínez obtuvo el respaldo mayoriatario de los integrantes de Morena.

¿Qué prometió Higinio Martínez Miranda?





Luego de recibir el apoyo de sus compañeros, el senador se comprometió a desempeñar el cargo con una visión institucional y plural, además de garantizar un trato equitativo a todos los integrantes de la Cámara Alta.

El compromiso cobre relevancia debido a que la presencia de la Mesa Directiva tierne entre sus responsabilidades conducir las senciones, representar institucionalmente al Senado y garantizar el desarrollo de los trabajos legislativos.

La llegada de Martínez también coloca nuevamente a un políticos del Estado de México en una posición relevante dentro de la estrucutura del Congreso de la Unión. La decisión deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente para la integración formal de la Mesa Directiva.

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