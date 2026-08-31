Hoy se cumplen 4 años del IMSS “Bienestar”, organismo al que le abren la cartera como a ningún otro: ¿Y sus servicios?

El IMSS-Bienestar cumple cuatro años desde su creación como organismo público descentralizado encargado de brindar servicios de salud a personas que no cuentan con seguridad social. En este periodo, la institución se convirtió en una de las piezas centrales de la estrategia federal para reorganizar la atención médica pública.

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Para 2026, el presupuesto autorizado para el Ramo 56, correspondiente a Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, asciende a 172 mil 492.4 millones de pesos. La cifra aparece en el calendario oficial de presupuesto publicado en el DOF.

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