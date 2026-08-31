Andy López Beltrán se reúne con su clan en CDMX mientras destapan más “negocios” de Amílcar Olán en EUA

Nuevamente Andy López Beltrán se encuentra en el ojo del huracán, ahora porque fue captado el pasado 24 de agosto con parte de su clan en un restaurante de la colonia Condensa, en la Ciudad de México (CDMX), mientras compartían y bebían una botella de vino de entre 15 y 20 mil pesos.

En lo que fue llamado “cónclave”, Andy estuvo acompañado de su hermano Bobby López Beltrán, Daniel Asaf, Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño, mientras en México se conocía la detención de Fausto Corrales, exchofer de Héctor Melesio Cuén, así como la vinculación en proceso del excontralmirante Fernado Farías Laguna.

Las imágenes fueron compartidas en la columna del colaborador de adn Noticias, Héctor de Mauleón, en el periódico El Universal.

🔴 "El cónclave de la Condesa"



🗣️ Andy López Beltrán, su hermano Gonzalo, Daniel Asaf y varios empresarios se reunieron por 5 horas en un restaurante de la Condesa en medio de la crisis por el caso Cuén-Sinaloa



🤔 ¿De qué habrán hablado? @hdemauleon nos lo cuenta en su… pic.twitter.com/o3mbdwyHf0 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 31, 2026

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La botella que bebieron Andy y su clan en la CDMX

En los videos se puede ver a uno de los meseros descorchar la botella Sassicaia, se trata de un vino tinto conocido como Súper Toscano y que tiene un precio en tiendas desde los 14 mil 99 a 19 mil pesos.

En medio de este momento es cuando se ve a Gonzalo López Beltrán, así como a todos los invitados, preocupados tras darse a conocer la vinculación a proceso de Fausto Corrales, noticia que veían en un celular.

La reunión duró cerca de cinco horas, pero los primeros en irse fueron Bobby y Daniel Asaf, posteriormente se fueron yendo uno por uno.

Revelan “negocios” de Amílcar Olán en Estados Unidos

Este mismo lunes 31 de agosto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una nueva investigación sobre cómo Amílcar Olán, uno de los mejores amigos de Andy López Beltrán y quien tuvo contratos con el Gobierno de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logró la expansión de sus “negocios” en Estados Unidos.

La primera empresa fue Stone Basaltico en donde Almícar fungía como accionista y donde la representante en Estados Unidos era su tía Teresa de Jesús Olán Rodríguez.

El mismo día que fue constituida, también se fundó Quinca, a cargo de Silva Gabrial Cárdenas Arias, una presunta operadora de venta de balasto de Amílcar. Asimismo, en la empresa estaba como accionista José Andrés Quintero Martínez de Escobar.

Finalmente está la empresa Basalt Group donde Olán aparece como accionista, además las otras dos empresas son accionistas de éstas, siendo un entramado de negocios que hoy son investigados por periodistas.

De acuerdo al reportaje, la expansión de los negocios se dio luego de los cambios realizados por el Departamento del Tesoro al reglamento de la Ley de Transparencia Corporativa. Además, las tres entidades tienen como organizadora a Alejandra González, una abogada de McAllen.

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