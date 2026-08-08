En un atentado contra la seguridad nacional, se busca esclarecer la muerte de Héctor Melesio Cuén y llevar ante la justicia a las personas que orquestaron, lo que es considerado, como un montaje por parte de variospersonajes.

El caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén es considerado extraño debido a ser una posible cortina de humo relacionada con el secuestro y traslado del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

“Versión oficial” del asesinato de Héctor Melesio Cuén

Todo comienza el 25 de julio de 2024 cuando Héctor Melesio Cuén llegó al sanatorio Chapultepec, en Culiacán, llevado en una camioneta por un sujeto llamado Fausto Corrales Rodríguez.

De acuerdo con declaraciones del propio Corrales Rodríguez, en una gasolinera Cuén recibió varios disparos, los cuales fueron producto de que Héctor Melesio se “resistió a un asalto”.

Además, el chófer de la camioneta asegura que fue Héctor Melesio Cuén quien habría solicitado ser llevado específicamente a esa clínica para ser atendido, a pesar de no ser el hospital más cercano.

Una hora más tarde tras el ataque, Melesio Cuén falleció por la gran pérdida de sangre. En el acta de defunción se registró “choque hipovolémico producido por un proyectil de arma de fuego que laceró la artería que corría por detrás de la rodilla derecha”, como causa de muerte.

Sin embargo, la entonces Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, tardó 17 días en dar su versión de la muerte de Cuén, a pesar de contar con las declaraciones del chófer, el acta de defunción y un video supuestamente obtenido de la gasolinera.

La carta de “El Mayo” Zambada que da origen a otra versión

Después de haber tardado más de dos semanas en dar su versión, la conferencia de prensa realizada por Bruna Quiñónez no tuvo otro objetivo más que desmentir la carta de “El Mayo” Zambada.

Pero ¿qué decía la carta de “El Mayo”? Ahí afirma que Cuén fue asesinado en realidad en la finca Huertos del Pedregal al mediodía del 25 de julio y no en la gasolinera como se dio a conocer.

Al presentarse esta controversia en las dos versiones, el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén fue tomado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Ya con el caso bajo la FGR, la cual estaba a cargo de Alejandro Gertz Manero, no se avanzó prácticamente nada durante 15 meses.

Posteriormente, Ernestina Godoy tomó el cargo y tras otros siete meses de espera, se tomó como verdadera la versión de “El Mayo” Zambada, lo que significó que Bruno Quiñonez mintió.

Pruebas que muestran un posible montaje por el caso de Melesio Cuén

Tras varios meses de investigaciones, pruebas presentadas, declaraciones y evidencia, todo parece indicar que la versión de la muerte de Héctor Melesio Cuén fue un montaje.

Estas son las claves del montaje de Melesio Cuén:

Los restos de sangre hallados en Huertos del Pedregal confirman que Cuén estuvo ahí. Personal de la gasolinera negaron un ataque armado la noche del 25 de julio de 2024. El video presentado por Bruno Quiñonez es falso, donde supuestamente sujetos disparan contra el vehículo. Fausto Corrales, el supuesto chófer, mintió al decir que Cuén llegó con vida a la clínica. Corrales Rodríguez no era el chófer de Cuén, sino el hijo del diputado local, Víctor Corrales Burgueño, ex rector de la UAS. Quienes expidieron el acta de defunción, mintieron respecto a la hora y causa de muerte de Cuén. Bruna Quiñónez mintió a la opinión pública al negar que la muerte de Cuén ocurrió durante el secuestro de Zambada.

Consecuencias y responsables del montaje del caso Cuén

En concreto, serían varios los responsables de este montaje por el caso de Héctor Melesio Cuén:

Sara Bruna Quiñónez: Fiscal que mintió Dámaso Castro Saavedra: Vicefiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo: Sustituta de Quiñónez

Estos tres personajes tendrían que ser imputados por tres delitos:

Contra la administración de Justicia Falsedad en declaraciones Obstrucción de la Justicia

Y en su caso, la gravedad es mayor por tratarse de funcionarios públicos. El cuarto responsable sería Fausto Corrales, el supuesto chófer.

De momento, el caso de Héctor Melesio Cuén está sin resolver, a la espera del avance en las investigaciones.

y Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.