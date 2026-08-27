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¿Libertad? Una nueva reforma impide ser gobernador o presidente de México si se tiene doble nacionalidad

El Gobierno Federal busca cambiar las reglas para quienes aspiren a los cargos más importantes del país. La propuesta incluye una condición que pondría la lupa sobre la doble nacionalidad.

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Por: Berenice Aguilar

¿Tienes doble nacionalidad y sueñas con gobernar México? Ojo, porque las reglas podrían cambiar, luego de que el Gobierno Federal diera a conocer que ya prepara una reforma constitucional que pondría sobre la mesa una condición clave para quienes quieran competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

La pregunta que ahora está sobre la mesa es fuerte: ¿un futuro candidato tendría que renunciar a su otra nacionalidad para poder competir por uno de estos cargos?

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