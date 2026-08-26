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El mapa de poder de Andy López Beltrán: familia, negocios y gobierno

El círculo familiar, empresarial y político que rodea a Andy López Beltrán es polémico, además de sus conexiones con funcionarios y empresarios señalados por contratos millonarios.

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Por: Ximena Ochoa

Un mapa elaborado por El Universal identifica el entorno de Andy López Beltrán incluye familiares, empresarios y funcionarios públicos que ocupan posiciones relevantes en áreas como finanzas, recaudación y aduanas.

Amílcar Olán aparece como uno de sus principales vínculos empresariales, con compañías que obtuvieron contratos millonarios en medicamentos, infraestructura y combustible; además, ha sido señalado por presuntos nexos con el CJNG.

Entre sus allegados en el gobierno figuran Carlos Torres Rosas, Antonio Martínez Dagnino y Tonatiuh Márquez, este último al frente de un área de investigación aduanera vinculada al combate al huachicol fiscal.

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