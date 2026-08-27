Fiscalía de Sonora brindará protección a Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) brindará medidas de protección a Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, quien denunció que fue seguida por un vehículo mientras recorría las calles de Hermosillo.

De acuerdo a un comunicado de prensa, las autoridades sonorenses confirmaron que ya hay una denuncia formal, no solo se quedó en redes sociales, por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes.

“Como parte de la atención brindada, la FGJES determinó otorgarle las medidas de protección conforme a los protocolos y disposiciones legales aplicables”, se puntualizó.

Estas medidas incluyen atención y protección rápida a la denunciante mientras se desarrollan las investigaciones de los hechos.

Brindará FGJES medidas de protección a Mónica Gámez tras denuncia por presunto seguimiento en Hermosillo



Hermosillo, Sonora; 27 de agosto de 2026.- En relación con lo manifestado en redes sociales por la señora Mónica Gámez Grijalva, quien informó haber sido seguida por un… pic.twitter.com/yYeD2p4drJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 27, 2026

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¿Qué denunció la esposa de Fernando Farías Laguna?

Por medio de sus cuentas en redes sociales, Gámez Grijalva contó que un vehículo blanco presuntamente la siguió desde el residencial donde vive hasta la carretera federal México 15, en la capital de Sonora en dirección a Nogales.

En su video pidió la intervención del gobernador Alfonso Durazo Montaño, ya que consideró que su vida podría estar en riesgo.

Vincularon a proceso a Fernando Farías y permanecerá en el Altiplano

Este mismo jueves 27 de agosto, un juez federal vinculó a proceso a Fernando Farías Lagunas por el delito de contrabando, dispersión y distribución de combustible, eso quiere decir que permanecerá en prisión en el Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

La decisión de que permanezca tras las rejas se dio debido al delito que se le imputó y el riesgo de fuga, así como las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR).

Conviene recordar que Farías Laguna fue detenido en Argentina durante el pasado mes de abril, posteriormente fue trasladado a México para que siga su proceso.

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