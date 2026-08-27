Tras orden del TEPJF, Somos México cambia su nombre y acusa intervención

Los dirigentes del partido “SOMOS” presentaron este jueves al Instituto Nacional Electoral (INE) su nuevo nombre, emblema y color, luego de que así ordenó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Somos México cambió oficialmente de identidad: se llamará solo “SOMOS” y utilizará como logo la palabra en rosa sobre la silueta de la República Mexicana. El color blanco se establece como predominante de fondo.

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El partido informó que entregó formalmente la propuesta en la Oficialía de Partes del INE y pidió que sea presentada ante el Consejo General a más tardar el lunes 31 de agosto para su aprobación.

Que se vote el 31 y nos dejen trabajar en paz en medio de esta profunda inequidad (rumbo a las elecciones de 2027) que existe con campañas adelantadas y enorme gasto por todo el país — dijo Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del nuevo partido político.

La premura, señaló, se debe a que el partido deberá hacer trabajo de publicidad y posicionamiento mediático de su nombre, frente a otros partidos con el nombre y emblema ya posicionado.

La modificación responde a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que su denominación podía generar una “confusión semántica” al sugerir que solo esa fuerza política es México.

De acuerdo con las autoridades electorales, juntar “Somos” y “México” busca apropiarse de la identidad de todo un país, algo que ningún partido político nacional puede hacer.

No obstante, Acosta Naranjo afirmó que con la modificación están cumpliendo “estrictamente” con la resolución del INE y por eso conservaron la palabra “SOMOS” y agregaron de manera preponderante el blanco, aunque sus letras seguirán siendo rosas.

Al acusar que estos cambios se hicieron por instrucción desde la Presidencia de la República, manifestó que el gobierno federal lo hizo porque “son autoritarios y no respetan la pluralidad”.

Pero no nos van a detener, somos un partido que va a luchar por las causas; las batallas de las mujeres, de las madres buscadoras; somos los campesinos que pelean por atención a su trabajo; somos jóvenes, viejos, demócratas, luchadores y somos México, nosotros seguiremos siendo México, somos parte de este país — agregó.

Concluyó que saben nadar contra corriente y batallar contra la adversidad, porque “somos digna oposición y seremos digna opción de un mejor país”.

SOMOS tiene su origen en el movimiento que se autodenominó “Marea Rosa”, el cual surgió tras el rechazo a la propuesta de reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador para acotar al INE.

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