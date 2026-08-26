El clan de Andy López Beltrán: 18 cómplices que ampliarían su poder político más allá de Morena

El nombre de Andy López Beltrán no ha dejado los titulares en las últimas semanas, pues siguen apareciendo señalamientos en su contra por presunto tráfico de influencias y actos de corrupción, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no existe una investigación en su contra.

Ante este panorama y a semanas de iniciar el proceso electoral donde el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscará una diputación federal, El Universal condensó en un mapa toda la red de amigos, políticos y familia que habría ayudado a López Beltrán a ser el personaje que hoy en día es.

🔥⚠️ Andy López Beltrán es señalado por su presunta implicación en la red más grande de huachicol fiscal. EE.UU. le retiró la visa y ahora aspira a ser diputado por Tabasco



A su alrededor hay al menos 18 familiares, amigos y empresarios con poder político y económico



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¿Quién es quién en el clan de Andy López Beltrán?

Este análisis se puede dividir en tres vertientes su familia, amigos y políticos, los cuales habrían sido parte del ascenso al poder de Andy López Beltrán no sólo dentro de Morena, sino en el país.

La familia de Andy López Beltrán

Su padre y expresidente Andrés Manuel López Obrador

José Ramón López Beltrán , también señalado por presuntos actos de corrupción durante el sexenio de AMLO

, también señalado por presuntos actos de corrupción durante el sexenio de AMLO Gonzalo Bobby López Beltrán , quien aparece como presunto socio de Amílcar Olán

, quien aparece como presunto socio de Amílcar Olán Pío López Obrador , tío y acusado de recibir dinero durante una de las campañas de AMLO a la presidencia

, tío y acusado de recibir dinero durante una de las campañas de AMLO a la presidencia José Ramón López Beltrán, secretario de Gobierno en Tabasco y una de las figuras que más lo han apoyado para ser diputado federal

Políticos cercanos a Andy López Beltrán

Luisa María Alcalde , actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, pero fue líder nacional de Morena junto a Andy

, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, pero fue líder nacional de Morena junto a Andy Jesús Selvan : dirigente de Morena en Tabasco y respaldo constante de López Beltrán

: dirigente de Morena en Tabasco y respaldo constante de López Beltrán Claudia Curiel de Icaza, en el pasado presunta colaborada de Diego Jiménez, uno de los amigos más cercanos de Andy

Amigos de Andy López Beltrán

Daniel Asaf Manjarrez , diputado federal y excercano a AMLO

, diputado federal y excercano a AMLO Diego Jiménez Labora , uno de los principales amigos de Andy López Beltrán

, uno de los principales amigos de Andy López Beltrán Alejandro Castro Jiménez Labora , amigo de Andy y participó en el proyecto del Malecón de Villahermosa

, amigo de Andy y participó en el proyecto del Malecón de Villahermosa Carlos Torres Rosas , fue coordinador general de Programas para el Desarrollo y estuvo al frente de Nafin durante el sexenio de AMLO

, fue coordinador general de Programas para el Desarrollo y estuvo al frente de Nafin durante el sexenio de AMLO Juan Pablo de Bottón , amigo de AMLO y es parte del Gobierno de la Ciudad de México

, amigo de AMLO y es parte del Gobierno de la Ciudad de México Alex Tonatiuh Márquez , amigo de la infancia de Andy y se desempeñó como director de Inteligencia de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)

, amigo de la infancia de Andy y se desempeñó como director de Inteligencia de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) Amílcar Olán , empresario cercano a Andy y cercano a las obras de la refinería Dos Bocas

, empresario cercano a Andy y cercano a las obras de la refinería Dos Bocas Paulina Moreno García , estuvo en el Gobierno del Edomex y federal

, estuvo en el Gobierno del Edomex y federal Alejandro Calderón Alipi , parte del IMSS-Bienestar

, parte del IMSS-Bienestar Antonio Martínez Danino, compañero de prepa de López Beltrán

Hasta ahora, ninguno de estos personajes se ha posicionado después de la investigación periodística; sin embargo, siguen siendo observados por una sociedad que se pregunta cómo fue que el hijo de AMLO tuvo tanto poder en decisiones del Estado.

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