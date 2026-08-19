Este miércoles 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de Fausto “N”, quien presuntamente habría intervenido en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén.

Fausto “N” fue capturado por elementos de la FGR en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. Su orden de aprehensión fue emitida por un juez de control.

🚨#AlertaADN



🚔⚠️ Detuvieron a Fausto “N” por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén, ex rector de la UAS y presunto testigo clave de la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024https://t.co/K5PDdKv8kC pic.twitter.com/7cGLAZvmKa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

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Caso Melesio Cuén: ¿Quién era Fausto “N”?

La Fiscalía General de la República indicó que Fausto “N” era el supuesto chofer de Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado en julio de 2024.

De acuerdo con las investigaciones de la dependencia, Fausto “N” habría acompañado a Héctor Melesio Cuén a la reunión en la que Ismael “Mayo” Zambada fue secuestrado, presenciando los hechos.

Después, el detenido habría realizado una serie de declaraciones contradictorias y omitió información sobre lo sucedido en el caso de Héctor Melesio.

La #FGRInforma al Pueblo de México la

aprehensión de Fausto “N”, posible implicado en el caso del secuestro de Ismael “N”, llevado a cabo en julio de 2024.



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La propia Fiscalía asegura que la información proporcionada por Fausto “N” tuvo como objetivo “desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”.

Con esta detención, se buscará seguir avanzando en las líneas de investigación sobre estos casos que siguen sin esclarecerse.

Las declaraciones de Fausto “N” en el caso de Héctor Melesio

Según declaró Fausto “N”, en una gasolinera de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén recibió varios disparos luego de “resistirse a un asalto”.

También aseguró que Héctor Melesio Cuén solicitó ser llevado a una clínica para ser atendido y que llegó con vida al sanatorio, ambas declaraciones fueron mentiras.

Y es que personal de la gasolinera negó el supuesto ataque armado contra Melesio Cuén; y, además, el exrector de la UAS habría muerto en otro lado y no en el hospital, como había asegurado Fausto “N”.

Estas y otras pruebas han mantenido la muerte de Héctor Melesio Cuén aún sin resolverse, aunque esto puede ser un paso muy importante para esclarecer el caso.

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