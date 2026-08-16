Elecciones 2027: ¿Cuándo inician las precampañas en CDMX?

¿Estás listo para votar en la Ciudad de México (CDMX)? El proceso electoral 2026-2027 inicia el próximo 10 de septiembre; sin embargo, las precampañas y campañas ya empiezan a interesar a la población.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los comicios en la capital del país para que llegues al domingo 6 de junio con el conocimiento necesario para ejercer tu derecho al voto.

Un estudio del #IECM y El Colegio de México confirma que las acciones afirmativas han sido eficaces para incrementar la representación política de los Grupos de Atención Prioritaria en la Ciudad de México.https://t.co/WwG5VzhsDy pic.twitter.com/10KpbLaeck — IECM (@iecm) August 15, 2026

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¿Cuándo inician las precampañas en CDMX?

El pasado 10 de agosto, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó igualar los procesos electorales de la capital con el federal, por lo que las precampañas iniciarán el próximo 4 de enero 2027.

Específicamente las precampañas para las diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, alcaldías y concejalías se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, es decir, tendrán una duración de 40 días.

Calendario electoral de la CDMX para 2027

Si quieres saber más a detalle, así será el calendario electoral para el próximo año:

Del 15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero de 2027: candidatos independientes inician la captación de apoyo

de 2027: candidatos independientes inician la captación de apoyo 4 de ener o: fecha límite para la presentación de solicitudes para la coalición electoral

o: fecha límite para la presentación de solicitudes para la coalición electoral Del 4 de enero al 12 de febrero de 2027: precampañas

Del 17 de febrero al 3 de marzo : presentación de solicitudes de registro de plataformas electorales

: presentación de solicitudes de registro de plataformas electorales 1º de marzo : conclusión de revisión de firmas de apoyo de la ciudadanía hacia las candidaturas sin partido

: conclusión de revisión de firmas de apoyo de la ciudadanía hacia las candidaturas sin partido Del 8 al 15 de marzo: registro de candidaturas a diputaciones, alcaldías y concejalías

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