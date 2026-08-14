Oposición reacciona a retiro de visa a Andy López Beltrán: “Ahora te pones a lloriquear

La oposición no tardó en reaccionar a la decisión de Estados Unidos sobre retirar la visa a Andy López Beltrán, así como a las declaraciones del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Donald Trump.

El retiro de la visa a Andy López se da en un contexto en el que varios políticos, muchos de ellos de Morena, han sido señalados de tener vínculos con el crimen organizado. En el caso del hijo del expresidente, es vinculado con la venta ilegal de combustible.

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¿Cómo reaccionó el PAN por el retiro de visa a Andy López Beltrán?

A través de un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que aunque Andy se declaró perseguido y calificó como “una canallada” la decisión del gobierno de EUA, se está asentando un expediente y las autoridades mexicanas ya no pueden seguir encubriéndolo.

“Es el viejo Manual de Morena: cuando los descubren, se victimizan; cuando les exigen explicaciones; gritan complot; cuando las investigaciones se acercan se envuelven en la bandera nacional”. Ante ello, exige que la Fiscalía General de la República (FGR) tome las siguientes medidas:

Cite a Andy López Beltrán

Abra una investigación integral sobre sus posibles vínculos con la venta ilegal de combustible

Investigue el tráfico de influencias

Indague las operaciones con recursos de procedencia ilícita

Analice la red empresarial construida alrededor de amigos

¿Qué dijo el PRI sobre Andy López Beltrán?

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a Andy López Beltrán “narcojunior” y lo exhortó a dejar de esconderse detrás del apellido de su papá y de hacerse la víctima cuando llegan las preguntas y acciones incómodas.

Aseguró que “se acostumbraron” al poder, a la protección y a creer que podían hacer lo que quisieran sin enfrentar consecuencias. “Se sentían una familia real y acabaron siendo una pandilla de rateros”.

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