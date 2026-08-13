Durante la sesión de este jueves 13 de agosto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la tensión se volvió a hacer presente, luego de que la ministra Lenia Batres acusara a sus compañeros de tener una “animadversión” en su contra.

Este señalamiento ocurre luego de que el Pleno rechazó un proyecto presentado por Lenia Batres, quien cuestionó la decisión al no estar sustentada únicamente en argumentos jurídicos.

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Reacciones tras la propuesta rechazada a Batres Guadarrama

Durante la sesión de este jueves, Lenia Batres propuso un proyecto en el que se buscaba resolver una contradicción de criterios en los juicios de amparo.

Tras la propuesta, los ocho ministros de la Corte se opusieron al proyecto de Batres, pues consideraban que el proyecto tendría más implicaciones negativas.

Luego de recibir esta respuesta por parte de sus colegas en la SCJN, Batres Guadarrama puntualizó que esperaba diferencias por criterios jurídicos y no por posturas de ella sobre otros problemas.

“Yo espero que no suceda todo ese ánimo en todos los casos que se les presente, porque veo que sería muy insano que no tenga que ver con criterio jurídico, sino con posiciones que he sostenido de otra índole”, comentó la ministra.

Hugo Aguilar niega roces personales con Batres

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte, respondió ante el señalamiento de Batres Guadarrama asegurando que: “nadie ha hecho una descalificación en razón de la persona”.

Por ello, Aguilar prefirió no entrar en debate con la ministra y argumentó que la decisión sí estaba centrada en argumentos jurídicos.

Finalmente, el presidente de la SCJN reiteró que no había otros intereses involucrados en ese debate e invitó a Batres Guadarrama a someter el asunto a votación o retirarse, decisión que finalmente tomó la ministra.

Lenia Batres vincula ataque con oficio enviado

Antes de abandonar la sala la ministra buscó aclarar que el choque con sus compañeros no tuviera nada que ver con el oficio enviado este jueves por Batres Guadarrama.

“De verdad quisiera creer que no tiene que ver (las diferencias) con el oficio que el día de hoy mandé al órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, declaró la ministra.

Y es que, a través de su cuenta de X, Lenia Batres publicó un documento cuestionando el presupuesto que el Pleno de la Corte pretende solicitar para el año entrante.

Desde que ingresé a la Suprema Corte, en diciembre de 2023, hice un compromiso absoluto con el cumplimiento de ejercicio de austeridad republicana a que estamos obligadas las personas servidoras públicas conforme a la Ley y la Constitución.



Por ello, ante el inminente envío… pic.twitter.com/Td0K9fvGsN — Lenia Batres (@LeniaBatres) August 13, 2026

Sin embargo, Hugo Aguilar aseguró no tener conocimiento de dicho documento al momento de la sesión: “Me estoy enterando del oficio en lo personal, ministra. No tiene que ver”, sentenció.

Errores de Lenia Batres en las sesiones

Y es que, en marzo pasado, la ministra tomó la palabra para posicionarse en contra de un proyecto; sin embargo, dicho asunto ya había sido retirado de la lista a discusión.

Además, en octubre pasado Lenia Batres se tardó un minuto y 34 segundos para saber qué proyecto debía presentar ante la Corte.

Un mes antes, Batres Guadarrama recibió rechazo de un proyecto (otra vez) y en esa ocasión hizo un berrinche. Por último, en una resolución votó a favor; sin embargo, minutos después interrumpió para cambiar su postura a en contra.

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