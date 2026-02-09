Amigo de la infancia de Andy López Beltrán firma contratos millonarios ligados a Bermúdez Requena

Andy López Beltrán, actual secretario de organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no se cansa de estar en medio de escándalos, pues una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que uno de sus amigos más cercanos asignó 12 millones de pesos a factureras ligadas a la familia Bermúdez Requena .

Se trata de Daniel Arturo Casasús, secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, uno de los amigos más cercanos de Andy López Beltrán y quien firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de empresas ligadas a la familia Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de la entidad y presunto líder criminal de "La Barredora".

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de la firma de contratos de Daniel Casasús?

De acuerdo con la investigación, Daniel Casasús firmó al menos tres contratos con dos empresas que están boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como factureras, es decir, entidades fantasma y de una tercera compañía vinculada.

Construagreados Hopelchen, una de las factureras contratadas por el amigo de Andy López Beltrán , tiene como apoderado legal a un empleado de la familia Bermúdez Requena. Por otro lado, Comercio y Construcción de Tabasco ha usado como domicilio un inmueble vinculado a esa misma familia.

The New York Times expone el caso Adán Augusto–Bermúdez Requena; podría fracturar a la 4T El rotativo indica que Claudia Sheinbaum enfrenta no solo la presión internacional por la guerra comercial impulsada por Donald Trump, sino también un escándalo de corrupción que sacude a su propio movimiento. 05 agosto, 2025

El tercer contrato que asignó Daniel Casasús fue a la empresa Coincisur, que forma parte de la red conocida como "La Barredora Guinda", la red de tráfico de influencias creada por Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad Pública.

Bermúdez Requena estaría involucrado en extorsiones, secuestros y homicidios

¿Qué relación tuvo Daniel Casasús con la familia Bermúdez Requena?

Durante la investigación no solo salieron a la luz estos contratos millonarios, sino que Daniel Casasús tenía como subordinado a Pablo Jiménez Pons, ni nada más ni nada menos que el yerno de Hernán Bermúdez Requena.

Pablo Jiménez Pons se desempeñaba como director de Planeación Sectorial, cargo que dejó en agosto de 2025, poco antes de que su suegro fuera detenido en Paraguay.

Daniel Casasús y Andy López Beltrán, amigos desde la infancia

Daniel Casasús es amigo desde la infancia de Andy López y se hizo funcionario público cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Pero eso no es todo porque también forma parte de círculo del polémico contratista Amílcar Olán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

