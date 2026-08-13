El Verificador: La Morelista, el listado de narcopolíticos y criminales del oficialismo

A pesar de que México es uno de los países con mayor riesgo en contra de los periodistas, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján presentó una lista con los nombres de los periodistas críticos del oficialismo.

La violencia contra los comunicadores ha marcado de la misma forma los sexenios de Morena; sin embargo, para el gobierno lo más relevante es enlistar los nombres de los periodistas que no coinciden con sus acciones.

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