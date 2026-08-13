Retiran visa a Andy López Beltrán; en carta reclama a Trump

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó a través de una carta que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa.

En la misiva fechada este día en Teapa, Tabasco, se dirigió al presidente Donald Trump, y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau dieron la orden de prohibirle el acceso a la Unión Americana.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justique tan arrogante proceder”, escribió.

Andy López Beltrán es vinculado con el huachicol fiscal

El político, quien recientemente se defendió sobre una acusación que lo vincula con investigaciones sobre la venta ilegal de combustible, dijo que la acciones de negarle el acceso a EUA es por una “enfermiza fobia conservadora en contra de Morena”.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países”, dijo.

¿Por qué Estados Unidos retira las visas?

El retiro de la visa de Andy López se da en un contexto en el que varios políticos de Morena, su partido, han sido señalados por mantener nexos con el crimen organizado.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador, Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, son algunos de los nombres de políticos que ha solicitado la justicia estadunidense.

Además, hay una serie de políticos de Morena a los que les han retirado la visa, entre ellos Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora; y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.

De estos últimos dos gobernadores, Los Ángeles Times y Puente News han señalado que el gobierno de EUA investiga sus vínculos con el crimen y que recientemente habrían entrado al país al amparo de una “autorización especial”

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