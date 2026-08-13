Morena vs Morena: Muestran lista de medios de comunicación “enemigos”; antes lo criticaban

Morena vuelve a quedar en medio de la polémica por la libertad de expresión; esta vez, luego de que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentara un análisis en el que aparecen medios de comunicación, periodistas, comentaristas, figuras políticas y cuentas anónimas señaladas por ir en contra del movimiento.

La presentación rápidamente provocó críticas y en redes comenzó a circular como una “lista negra de Morena”, debido a que entre los nombres mencionados aparecen algunos de los medios y comunicadores más críticos de la llamada Cuarta Transformación.

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Y el asunto se puso todavía más interesante cuando usuarios rescataron declaraciones de integrantes de Morena de años anteriores, en las que se cuestionaba precisamente la elaboración de listas de adversarios políticos.

¿Quiénes aparecen en la “lista negra” de Morena?

Durante la presentación se dividió a los señalados en tres grupos: C1, C2 y C3, de acuerdo con la función que, según el análisis presentado, tendría cada uno dentro de este supuesto esquema.

C1: medios y comentaristas

En el primer grupo aparecen medios de comunicación y comentaristas, a quienes se atribuye la función de originar y legitimar determinados mensajes mediante investigaciones, noticias y opiniones.

Entre los medios mencionados aparecen El Universal, Reforma, adn noticias y Latinus; también aparecen nombres como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser y Ciro Gómez Leyva, entre otros periodistas y comentaristas.

C2: figuras públicas y opositores

El segundo bloque está integrado por figuras públicas y emisores políticos, a quienes la presentación señala como personas que retoman, respaldan y politizan los mensajes.

En este apartado aparecen nombres como Claudio X. González, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Ricardo Salinas Pliego y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

C3: cuentas anónimas

El tercer grupo es quizá uno de los que más llamó la atención: C3, identificado como un bloque de cuentas de ataque o cuentas anónimas.

De acuerdo con la presentación, estas cuentas serían utilizadas para reempaquetar y distribuir contenidos, mediante edición, editorialización o exageración de determinados mensajes.

Y es precisamente esta clasificación la que alimentó en redes la idea de que se trataba de una lista de “enemigos del régimen”.

Morena había criticado antes las listas de adversarios

Pero la polémica no terminó con la presentación, ya que después de que comenzó a circular la llamada “lista negra de medios y periodistas”, usuarios de redes sociales rescataron un video de 2021 en el que desde Morena se criticaba la elaboración de listas de adversarios políticos.

En aquel momento, la exjefa de Gobierno de la CDMX calificó como “macartismo” y “nazismo” la intención de señalar públicamente a quienes eran considerados adversarios políticos.

La pregunta que comenzó a circular fue inevitable: ¿qué cambió entre aquella postura de Morena y la polémica actual?

#CallarAMéxico ✍️🧾 Pero no te preocupes, Luisa María (@LuisaAlcalde), nosotros te ayudamos con tus listas



Ya que andas tan ocupada inventando complots maquiavélicos, te completamos la lista que se te "olvidó", esa donde van narcopolíticos como @rochamoya_, @adan_augusto,… pic.twitter.com/tsbmQOnjOH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 14, 2026

Luisa María Alcalde niega que sea una “lista negra”

Ante las críticas, Luisa María Alcalde negó que hubiera presentado una lista de periodistas enemigos del gobierno.

La funcionaria sostuvo que lo mostrado durante el programa “Derecho de Réplica” era un análisis sobre un supuesto ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias.

Según explicó, el hecho de que un periodista, medio o político aparezca dentro de ese análisis no significa necesariamente que forme parte de una operación coordinada.

Sin embargo, sus declaraciones no evitaron que la polémica continuara en redes sociales, donde la presentación ya era identificada como una “lista negra de Morena”.

Y ahí está precisamente el punto que ha generado el debate: la diferencia entre presentar un análisis sobre redes y señalar públicamente a medios, periodistas y figuras de oposición dentro de un esquema que el propio gobierno considera adverso.

Morena continua con sus planes de eliminar la libertad de expresión en México

La difusión de esta lista vuelve a encender las alertas sobre la libertad de expresión en México, pues, señalar públicamente a medios de comunicación, periodistas, comentaristas y figuras de oposición como parte de un supuesto esquema de ataque contra Morena no puede tomarse como un simple ejercicio de análisis político o digital.

El problema va más allá de cómo se le quiera llamar a la presentación; cuando desde el poder se identifica y exhibe a quienes cuestionan, critican o mantienen una postura contraria al gobierno, se genera un ambiente de presión que puede terminar afectando el ejercicio de la libertad de expresión.

Y no se trata únicamente de periodistas, ya que la preocupación alcanza a cualquier persona que utilice sus redes sociales para cuestionar las decisiones del gobierno o expresar una opinión distinta.

La discusión, entonces, no debería reducirse a si la presentación fue o no una “lista negra”. El verdadero problema es qué mensaje recibe la sociedad cuando desde el poder se clasifica, señala y exhibe a quienes tienen una postura crítica.

En México, la libertad de expresión es un derecho constitucional y la crítica al gobierno forma parte de una democracia. Por eso, cualquier intento de identificar públicamente a medios, periodistas u opositores por sus posiciones políticas debe generar preocupación.

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