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Morena vs Morena: Luisa María Alcalde revela lista de medios que están contra la 4T

La difusión de una lista de periodistas, medios y cuentas críticas de la 4T revivió un video de 2021 en el que Morena cuestionaba precisamente este tipo de señalamientos.

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Por: Berenice Aguilar

La lista que presentó Luisa María Alcalde ya provocó ruido en redes, pero la historia no terminó ahí, pues, después de que se difundiera la clasificación de periodistas, medios y cuentas de X señaladas por sus posturas críticas hacia la 4T, comenzó a circular un video que puso el tema todavía más interesante.

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Se trata de una grabación de octubre de 2021 en la que Morena cuestionaba la elaboración de listas de adversarios políticos y calificaba este tipo de prácticas como “macartismo” y “nazismo”.

El video volvió a tomar fuerza en redes justo después de la presentación de la lista, lo que abrió una nueva discusión sobre las posturas que Morena ha tenido frente a este tipo de señalamientos.

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