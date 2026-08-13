Elecciones 2027: ¿Qué cargos estarán en juego en Edomex?

El próximo 10 de septiembre comenzará oficialmente el proceso electoral 2026-2027, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) y una de las entidades más disputadas será el Estado de México (Edomex) no sólo por el poder político que tiene, sino porque es el estado con mayor población en el país.

Pese a que la mayoría de las entidades renovarán su gubernatura, el Edomex no será una de ella; sin embargo, tendrá cambios en el Congreso local y al interior de los municipios.

Si tú vives en el estado más poblado del país, entonces te contamos qué tendrás que votar el próximo año y todo lo que debes de saber para que llegues con la información necesaria al inicio de las precampañas, las campañas y al día de la elección.

⚠️ 🏛️ A poco menos de un año de las elecciones de 2027, prácticamente un ejército de Morena (@PartidoMorenaMx) ya está haciendo campaña, o como ellos le llaman, “presencia territorial”. Y todo porque el @INEMexico ya no es árbitro, es jugador y juega del lado del partido… pic.twitter.com/JsjStJUCQI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 8, 2026

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Cargos que se renovarán en el Edomex durante las elecciones 2027

De acuerdo al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), estos son los cargos que estarán en juego durante los comicios del próximo año:

75 diputaciones del Congreso del Estado de México (45 por mayoría relativa y 30 por representación proporcional)

del Estado de México (45 por mayoría relativa y 30 por representación proporcional) 125 presidencias municipales

125 sindicaturas

966 regidurías

Es decir, mil 291 cargos cambiarán tras los comicios del domingo 6 de junio de 2027.

¿Qué partido gobierna la mayoría de los municipios del Edomex?

Actualmente, el Estado de México es gobernado en su mayoría por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero así se divide la gobernabilidad en la entidad:

Oficialismo: 60 municipios para Morena y 29 entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como el Partido del Trabajo (PT)

El resto, 36 demarcaciones, son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

¿Cómo se encuentra la distribución actual del Congreso del Edomex?

Actualmente, tras cambios de partidos y establecimientos de bancadas, así se encuentra la distribución del Congreso del Estado de México:

39 diputados de Morena

Ocho del PT

Nueve del PVEM

Siete del PRI

Seis del PAN

Dos del PRD

Cuatro de MC

Fechas clave de las elecciones 2027

Vivas o no en el Edomex, estas son las fechas clave que debes de anotar en tu calendario porque el próximo año hay elecciones:

De la primera semana de enero al 12 de febrero del 2027 se llevarán a cabo las precampañas

del 2027 se llevarán a cabo las Entre abril y el 2 de junio se llevarán a cabo las campañas

se llevarán a cabo las 6 de junio día de la elección

Ahora ya lo sabes los cargos que estarán en juego, cómo está conformado actualmente el mapa de poder y las fechas clave durante el proceso del próximo año en el Estado de México.

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