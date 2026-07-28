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Morena presume filtros de honestidad; aspirantes enfrentan señalamientos por corrupción y crimen

Morena anunció filtros para elegir candidatos, pero varios de sus aspirantes enfrentan acusaciones por corrupción, violencia y presuntos nexos criminales.

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Por: Ximena Ochoa

Morena informó que exigirá a sus candidatos no tener antecedentes de corrupción, violencia o vínculos con el crimen organizado.

Entre los perfiles señalados figuran gobernadores, legisladores y alcaldes que enfrentan investigaciones o acusaciones públicas.

Algunos de los mencionados también han sido relacionados con presuntos casos de violencia política, deudores alimentarios o investigaciones en Estados Unidos.

Pese a los señalamientos, varios mantienen sus aspiraciones para participar en futuros procesos electorales bajo las siglas de Morena.

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