Morena presume filtros de honestidad; aspirantes enfrentan señalamientos por corrupción y crimen

Morena informó que exigirá a sus candidatos no tener antecedentes de corrupción, violencia o vínculos con el crimen organizado.

Entre los perfiles señalados figuran gobernadores, legisladores y alcaldes que enfrentan investigaciones o acusaciones públicas.

Algunos de los mencionados también han sido relacionados con presuntos casos de violencia política, deudores alimentarios o investigaciones en Estados Unidos.

Pese a los señalamientos, varios mantienen sus aspiraciones para participar en futuros procesos electorales bajo las siglas de Morena.