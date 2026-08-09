Cachan al diputado de Morena, Román Cortés, entregando periódico y dotación de huevos: ¿Es un acto anticipado de campaña?

El próximo 20 de septiembre inicia formalmente el proceso electoral 2026-2027, según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque las precampañas iniciarán hasta enero del próximo año, algunos políticos parece que ya estarían pidiendo el voto ante las autoridades.

Y para no perder la costumbre, la polémica esta vez está en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que se difundió un video donde el diputado local, Román Cortés, entrega el periódico Regeneración y regala dotación de huevos.

Más campañas adelantadas en Morena



Ahora fue el diputado local, Román Cortés, fue grabado repartiendo el periódico Regeneración y regalando despensas



Dice la dirigencia del partido que son “actos informativos”



¿Y la autoridad electoral?



📹 José Díaz pic.twitter.com/MkyRJwbVjZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 9, 2026

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¿El video de Román Cortés es un acto anticipado de campaña?

De acuerdo a la autoridades electorales, un acto anticipado de campaña “son expresiones que se realizan en cualquier momento (...) hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor”.

En el video no se ve que el legislador pida el voto; no obstante, la dirigencia de Morena menciona que tanto este acto como otros se tratan de actos informativos, lo cual ha sido “extraño” por decir lo menos, debido a que se trata de personas que han hecho públicas sus intenciones por contender en los comicios de 2027.

“No hay actos anticipados, porque el proceso electoral no ha iniciado. Eso forma parte de la pirotecnia política...no, nosotros no estamos violentando ninguna disposición”, expresó Ignacio Mier Velazco, líder de Morena en el Senado.

Multas por actos anticipados de precampaña de Morena

Para que pase una investigación sobre estos hechos, se tendría que presentar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.

Ahí los consejeros tendrán que analizar los casos y, en caso de encontrar algo, deberán de aplicar lo que dice el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Amonestación pública

Multas económicas de has 10 mil veces la UMA 2026 , mismas que varían de acuerdo a la gravedad y las legislaciones públicas o federales

, mismas que varían de acuerdo a la gravedad y las legislaciones públicas o federales Suspensión o cancelación del registro como partido político

como partido político Reducción de hasta el 50% del financiamiento público

Interrupción de transmisión de la propaganda política o electoral

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