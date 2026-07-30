Alejandro Moreno acusa al INE de censurar al PRI y manda mensaje a Morena: “No nos callarán”

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, acusó al INE de censura al prohibirle llamar “narcopartido” al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aseguró que no serán callados por nadie.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidiera al líder priista bajar todas las publicaciones donde vinculó a Morena con el crimen organizado, el exgobernador de Campeche aseguró que se trata de un acto de censura que sólo fortalece a la 4T.

“Esta resolución fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena, mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales.

URGENTE, A LA OPINIÓN PÚBLICA:



Hace unos momentos, la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a MORENA de NARCOPARTIDO y ordenó retirar de mis redes y de las del @PRI_Nacional los mensajes en los que la señalé de esa manera.… pic.twitter.com/EyhfKuvM1A — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 29, 2026

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México vive violencia e inseguridad y el INE protege a Morena: Alito Moreno

De acuerdo a Moreno Cárdenas, la decisión de la autoridad electoral es el “colmo del cinismo” debido a que, desde su perspectiva, el país se encuentra sumido en inseguridad y violencia debido a la herencia que dejó la estrategia de “abrazos no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Para el PRI existen pruebas suficientes para ligar a Morena o la 4T con grupos delictivos, tal es el caso de las acusaciones al Gobierno de Sinaloa, por lo que advirtió que no permitirán la censura y que limiten su libertad de ser críticos.

“No permitiremos que Morena avance, bajo el silencio internacional, hacia las mismas prácticas autoritarias con las que los regímenes dictatoriales persiguen y someten a sus adversarios. La libertad no se negocia y la verdad no se elimina mediante un acuerdo administrativo”. finalizó el mensaje.

¿Por qué acusan al INE de censurar a Alito Moreno y al PRI?

La polémica inició después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al líder priista y a las cuentas del tricolor bajar alrededor de 9 publicaciones en redes sociales donde se referían a Morena como “narcopartido”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

De acuerdo al análisis, publicado en un comunicado debido a que la sesión fue urgente y privada, los consejeros electorales determinaron que los señalamientos se “atribuyen falsamente” debido a que "no existe verificación" sobre los vínculos del partido guinda con el narcotráfico o delincuencia organizada.

Es por lo anterior que Moreno Cárdenas adelantó que presentarán una denuncia ante organismo internacionales, en la cual señalarán que el partido en el poder tendría cooptadas las instituciones mexicanas y están censurando a la oposición.

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