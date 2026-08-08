Morena suspende derechos partidistas de Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por insulto a adultos mayores

Las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, fueron suspendidas temporalmente de sus derechos partidistas tras polémica por unos comentarios hechos en el pódcast DesCasadas que se volvieron virales en redes sociales.

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La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó la resolución, la cual tiene carácter cautelar y estará vigente mientras continúa el procedimiento sancionador iniciado por el órgano interno del partido; es decir, no se trata todavía de una sanción definitiva.

¿Qué dijeron Nayeli Salvatori y Graciela Palomares?

El tema comenzó después de que se difundiera un fragmento del pódcast en el que participaron las dos legisladoras.

Durante la conversación surgieron comentarios sobre las personas adultas mayores; en uno de los momentos que generó mayor polémica, Salvatori retomó entre risas la expresión de que los “viejitos huelen a baúl” y manifestó estar de acuerdo.

Palomares también hizo comentarios sobre el aspecto de la piel de las personas mayores y agregó una expresión que provocó críticas en redes sociales.

Los fragmentos comenzaron a circular ampliamente y generaron cuestionamientos hacia ambas diputadas, quienes posteriormente ofrecieron disculpas y argumentaron que el contenido había sido sacado de contexto.

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