Otro escándalo del exvocero de AMLO; Morena Tabasco contrató empresa fantasma para imprimir periódico “Regeneración”

Una investigación reveló que Morena en Tabasco contrató a la empresa Benefak S.A. de C.V. para la impresión del periódico Regeneración en 2016, pese a que años después el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la catalogó como una compañía fantasma por simular operaciones comerciales.

El caso vuelve a cobrar relevancia debido a que el entonces editor del medio y exvocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció en 2018 la existencia de pagos a dicha empresa, aunque ha negado conocerla; sumándose al escándalo de la deuda de Luz y Fuerza del Centro (LFyC).

¿El periódico de la esperanza impreso por una empresa fantasma?



Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revela que en 2016, Morena-Tabasco contrató a una "facturera" para editar 'Regeneración'. Jesús Ramírez era el editor, pero los hilos conducen a… pic.twitter.com/JyyG9wNoAV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

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¿Por qué el SAT declaró a Benefak como empresa fantasma?

De acuerdo con la resolución oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de 2020, el SAT concluyó que Benefak no contaba con personal, infraestructura ni activos para prestar servicios, por lo que determinó que sus operaciones eran inexistentes.

Las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción incluyeron visitas a su domicilio fiscal en Puebla, donde se encontró una vivienda deshabitada, así como revisiones con dependencias como el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que confirmaron que no había registro de actividad empresarial.

Además, auditorías previas ya habían detectado irregularidades desde 2016, cuando la empresa emitía facturas sin respaldo real.

Pagos de Morena a Benefak por impresión de "Regeneración"

En junio de 2018, en medio de cuestionamientos públicos, Jesús Ramírez Cuevas difundió documentos para demostrar que Morena sí había pagado a Benefak, aunque por un monto menor al señalado en reportes periodísticos.

Mientras algunas versiones hablaban de 58 millones de pesos, el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el pago fue de 58 mil pesos por la impresión del periódico en Tabasco.

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El comprobante fiscal y el cheque exhibidos confirmaron la relación comercial con la empresa que posteriormente sería incluida en la lista negra del SAT; sin embargo, meses después, en una entrevista televisiva, Ramírez Cuevas afirmó no conocer a Benefak.

Presunta red de prestanombres y uso de identidad

La investigación también documentó que la supuesta dueña de Benefak, Donají Corrales Ramírez, es una mujer de bajos recursos en Oaxaca que negó tener relación con la empresa.

Según su testimonio, nunca participó en la creación de la compañía ni firmó documentos relacionados, lo que apunta a un posible uso indebido de su identidad como prestanombres.

La empresa fue constituida en 2014 con actividades que no incluían impresión editorial.

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El caso de Benefak se suma a otras controversias recientes en torno a Ramírez Cuevas. De acuerdo con el libro Ni venganza ni perdón —de Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra—, el exvocero habría tenido un papel clave en la promoción de un decreto para otorgar compensaciones vitalicias a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Dicha medida ha sido cuestionada por su viabilidad legal y financiera, ya que estimaciones oficiales apuntan a un pasivo de hasta 27 mil millones de pesos en las próximas décadas. Además, se señala que el programa habría tenido implicaciones políticas al fortalecer bases de apoyo vinculadas al movimiento.

En conjunto, estos elementos mantienen bajo escrutinio la actuación de uno de los personajes más cercanos al proyecto político de la 4T, tanto por decisiones administrativas pasadas como por su influencia en políticas públicas recientes.

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