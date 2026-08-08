Melesio Cuén y “El Mayo” Zambada: las claves de un asesinato rodeado de contradicciones

Héctor Melesio Cuén fue asesinado el 25 de julio de 2024, en un caso que desde entonces ha estado marcado por versiones contradictorias. En un inicio, la Fiscalía de Sinaloa aseguró que el asesinato se produjo en una gasolinera de Culiacán.

Sin embargo, la investigación siguió y se cuestionó esa versión, señalando que Cuén había sido asesinado horas antes en Huertos del Pedregal, lugar relacionado con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Posteriormente, “El Mayo” mandó una carta en la que afirmó que Cuén fue asesinado en el mismo sitio donde él fue privado de la libertad. Entonces ¿quién miente? ¿quién dice la verdad? ¿quiénes son los responsables?

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