Marina del Pilar habría contratado a “exagente” del FBI para frenar investigaciones en EUA; revelan nuevos audios

Un nuevo escándalo persigue a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de que el periodista Héctor de Mauleón reveló otro audio donde se dio a conocer el nombre del presunto agente del FBI que habría contratado la mandataria para intentar detener las investigaciones en su contra en Estados Unidos (EUA).

De acuerdo a la columna del colaborador de adn Noticias, el presunto agente se llamaría Juan Sandoval y habría sido contratado como “asesor” de la gobernadora. Posteriormente se convirtió en el encargado de liderar los contactos con “intermediarios” del gobierno estadunidense.

“(Mi asesor) fue agente del FBI: Juan Saldoval. Él está aquí en SD (San Diego) por eso lo contraté”, habría dicho en diciembre de 2025 la morenista a los “intermediarios” con lo que charlaría tras perder su visa para entrar a EUA.

“Marina del Pilar revela el nombre del exagente del FBI que contrató”, mi columna de hoy en @El_Universal_Mx.

👇 https://t.co/4EVgKIiXpr — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) July 27, 2026

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¿Quién es Juan Sandoval, el asesor de Marina del Pilar?

En la columna de El Universal se dio a conocer que Juan Sandoval sería un consultor de temas legales y su base de trabajo estaría en San Diego, California.

Una de sus asesorías rondaría en los 300 mil dólares, es decir, cinco millones 241 mil 348 pesos mexicanos, al tipo de cambio de este lunes 27 de julio.

El papel de Sandoval, según Héctor de Mauleón, sería coordinarse con el abogado de la gobernadora, Michael Nadler, quien es conocido por llevar temas de “cuello blanco”, es decir, todo lo relacionado a crímenes económicos y no violentos como el fraude, corrupción o lavado de dinero.

Audios de Marina del Pilar estallan polémica en Baja California y Morena

Desde el pasado mes de junio, el periodista de Mauleón ha publicado varios audios (ya suman cinco con el de este lunes) de la gobernadora donde ésta buscaría un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, incluso se ofreció a dar información sobre las mesas de seguridad en México.

Ante esto, la mandataria aceptó la veracidad de los audios; sin embargo, dijo que están fuera de contexto y acusó al exgobernador Jaime Bonilla de tenderle una trampa, ya que éste le habría recomendado buscar asesoría para solucionar el tema.

“Las capturas de pantalla prueban que, antes de ‘caer en la trampa’ que asegura que Jaime Bonilla le tendió, la gobernadora de Baja California ya había tocado puertas para negociar con Estados Unidos y (las) mantuvo abiertas para alcanzar un acuerdo”, refirió el comunicador.

Hasta el momento, Marina del Pilar no se ha posicionado sobre este último audio.

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