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/Política/Video

La 4T contra la verdad: Salomón Jara y otros políticos que asedian la libertad de expresión

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, es tan solo uno de los políticos de la 4T que han tratado de callar al periodismo

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Por: Adriana Pacheco