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La 4T contra la verdad: Salomón Jara y otros políticos que asedian la libertad de expresión
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, es tan solo uno de los políticos de la 4T que han tratado de callar al periodismo
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Publicado
25/07/2026
🕐
23:06
Por:
Adriana Pacheco
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