Diputado del PAN, César Damián Retes, pidió licencia para Marina del Pilar en Baja California

En entrevista con adn Noticias, el diputado federal del PAN, César Damián Retes, exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, solicite licencia para enfrentar la polémica por los presuntos audios.

El legislador anunció que promoverá un juicio político si la mandataria estatal no se separa del cargo.

Durante la entrevista con Leonardo Curzio, el panista señaló que el caso representa una crisis política y de seguridad, además de cuestionar el manejo de información de las mesas de seguridad.