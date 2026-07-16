Marina del Pilar acordó reunión con el FBI en Panamá; revelaron nuevos audios de la gobernadora de Baja California

El escándalo sigue a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de que se difundieron nuevos audios donde presuntamente habría pactado un encuentro con colaboradores del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Panamá y otro en Tijuana.

De acuerdo a las grabaciones que publicó el periodista y colaborador de adn Noticias, Héctor de Mauleón, este jueves 16 de junio, la mandataria local habría negociado con presuntos “intermediarios” estadunidenses para atender el tema de su visa cancelada.

Estos nuevos audios aparecen tan sólo un día después de que la integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó al exmandatario de Baja California, Jaime Bonilla, de tenderle una trampa y adelantó que podrían salir más conversaciones.

Nuevos audios revelan que Marina del Pilar acordó reunirse con el FBI en Panamá. Mi columna de hoy en @El_Universal_Mx.

👇 https://t.co/MKXPzINhO5 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) July 16, 2026

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¿Por qué Marina del Pilar se reuniría con “intermediarios” del FBI en Panamá?

En uno de los audios difundidos este jueves en El Universal, uno de los intermediarios habría informado a la mandataria sobre una reunión aprobada en Panamá, la cual habría sido agendada para finales del próximo agosto en un “territorio neutral” para evitar filtraciones.

Ahí no sólo se reuniría con elementos del FBI, sino también con representantes del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“La primera reunión sería a finales de agosto y sería en Panamá (...) voy a preguntar si pueden acompañar sus abogados, pregunto con los superiores arriba (...) es en Panamá porque no quieren que sea una situación...que vean...que sea en Estados Unidos o ya sea en México”, se oye a uno de los supuestos intermediarios.

Tras esto, la morenista confesó que le causaba confusión todo el tema debido a que no conoce los procedimientos; sin embargo, el interlocutor mencionó que no tenía que tener problemas y que EUA sólo buscaría corroborar su versión de los hechos que llevaron a que le quitaran su documento migratorio.

Gobernadora de Baja California tendría otra reunión en Tijuana o CDMX

En la segunda llamada, la cual se llevó a cabo en inglés en su mayoría, otro interlocutor reiteró a Marina del Pilar que querían que la reunión fuera en un territorio “neutral”, así que propusieron lugares como la Ciudad de México (CDMX), Tijuana o incluso Miami, Florida.

Sin embargo, la ciudad fronteriza habría sido la elegida, ya que aseveraron que estarían dispuestos a viajar a Tijuana.

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de tenderle una trampa

Como se mencionó, la gobernadora acusó al exmandatario de tenderle una trampa, ya que él habría propuesto la reunión con presuntos representantes del Gobierno de EUA.

“Me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos sobre el tema de mi visa, confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos...hoy queda claro para todos que fue una trampa”, puntualizó en una conferencia de prensa.

Ante esto, Bonilla Valdez rechazó la acusación de la presunta trampa y aseguró que los señalamientos son muestra de que “la gobernadora se encuentra en medio de una crisis de pánico”.

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